Кук вместо Хуанга: Трамп предложил неожиданного кандидата на пост главы Nvidia

12 ноября президент США Дональд Трамп предложил назначить генерального директора Apple Тима Кука новым руководителем Nvidia вместо Дженсена Хуанга.

По словам Трампа, Хуанг прекрасно справился со своей работой, однако именно Кук является единственным кандидатом, способным его заменить.

«Одна легенда сменяет другую!» — заявил американский президент.

Об этом говорится в посте в социальной сети Truth Social со ссылкой на The Wall Street Journal.

Напомним, что совет директоров Nvidia готовится рассмотреть вопрос об увольнении Дженсена Хуанга — The Verge.

Против Nvidia и Дженсена Хуанга подан коллективный иск — France 24.

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