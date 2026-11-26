Специальный посланник президента США Джаред Кушнер объявил о том, что в ближайшее время состоится крупнейший с начала полномасштабной войны обмен пленными между Украиной и Россией. По его словам, обмен планируется провести накануне зимних праздников.

«Целью трехсторонней встречи было, прежде всего, выяснить, сможем ли мы осуществить крупный гуманитарный обмен пленными, который состоится совсем скоро перед праздниками и станет крупнейшим обменом за всю войну», — сказал Кушнер.

Он также отметил, что в ходе запланированного обмена тысячи людей смогут вернуться домой к своим семьям.

Об этом Кушнер заявил в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил в ходе мероприятия «Диалог ради единства», что крупный обмен пленными между Украиной и РФ будет проходить в несколько этапов, а не за один день, поскольку процесс сейчас находится на стадии согласования.

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

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