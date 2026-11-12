Кушнер назвал дату следующего раунда трехсторонних переговоров — Sky News

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер по итогам встречи с Путиным в Москве 12 ноября объявил о проведении на следующей неделе нового раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ.

«Я думаю, что мы подробно обсудили все темы. Это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на беседу, которая состоится у нас с президентом Зеленским», — отметил американский чиновник, добавив, что Вашингтон пытается привлечь европейских представителей к более широким механизмам европейской безопасности.

По словам Кушнера, переговоры были подробными и продуктивными, а администрация США намерена приложить усилия для прекращения войны.

Источник: Sky News.

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В аэропорту Внуково американскую делегацию встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения вопросов мира в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

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