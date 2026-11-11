Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру

Вопрос о территориях станет самым сложным в ходе переговоров о прекращении войны России против Украины. Об этом 11 ноября заявил Джаред Кушнер, комментируя итоги двухдневной встречи в Абу-Даби.

По словам Кушнера, встречи были содержательными, но непростыми. Стороны впервые почти за восемь месяцев обсудили широкий круг вопросов, в частности территориальное урегулирование.

Кушнер подчеркнул, что именно территориальный аспект будет самым сложным для согласования между сторонами.

В то же время он сообщил, что специальный посланник президента США Стив Виткофф и сам Кушнер завтра отправятся в Москву, где должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о прекращении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос о масштабном обмене пленными с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Окончательных договоренностей пока нет, но американская делегация планирует поднять этот вопрос в ходе следующих контактов с российской стороной.

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