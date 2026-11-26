Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью главе Axel Springer Матиасу Дёпфнеру заявил, что российский лидер, глава государства-агрессора России Владимир Путин, согласился не применять ядерное оружие. Как сообщает RMF24, Кушнер также сказал, что Путин заверил американскую сторону в отсутствии таких намерений.

Заявления о войне и прекращении огня

По словам Кушнера, война России против Украины является опосредованным конфликтом. Он считает ситуацию чрезвычайно напряженной и предупредил, что ошибка в оценке обстоятельств может вызвать неконтролируемую эскалацию.

Кушнер также утверждал, что Путин не соглашается на прекращение огня в Украине, поскольку не верит, что оно обеспечит длительный мир. По его словам, США настоятельно призывали к этому, однако российский лидер не демонстрирует заинтересованности в быстром завершении войны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Безопасность в Европе

По мнению Кушнера, для завершения войны необходимо сформировать новую архитектуру безопасности в Европе и определить линию, которая позволила бы остановить убийства. Он сказал, что Россию удалось вовлечь в более широкий разговор о Европе, однако Путин по-прежнему воспринимает Запад как сторону, провоцирующую Россию и стремящуюся к ее стратегическому поражению.

Кушнер добавил, что россияне воспринимают НАТО как угрозу. В то же время он заявил, что считает Альянс оборонительным, и выразил мнение, что переговоры могут помочь устранить часть дезинформации. По его словам, решение о предоставлении Украине гарантий безопасности будет зависеть от Трампа.

Читай нас в