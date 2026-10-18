В Нигерии бывший губернатор штата Кано Рабиу Кванквасо заявил, что он и кандидат в президенты Питер Оби не снимут свои кандидатуры с выборов 2027 года в пользу Африканского демократического конгресса (ADC) или другой политической силы. Кванквасо опубликовал заявление в Facebook 18 октября, сообщает Premium Times.

Издание называет Кванквасо кандидатом в вице-президенты от NDC и отмечает, что тандем Оби-Кванквасо продолжает участие в президентской гонке.

Опровержение выхода из гонки

Кванквасо призвал избирателей не верить утверждениям, будто их с Оби тандем тайно сотрудничает с правящим Всепрогрессивным конгрессом (APC) или готовится в последний момент выйти из президентской гонки.

По его словам, тандем не отзовет кандидатуры в пользу ADC или какой-либо другой партии и не действует в интересах APC или ее кандидатов. Кванквасо также заявил, что не видит причин отказываться от участия в выборах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор с кампанией ADC

Заявление прозвучало на фоне публичного обмена обвинениями между NDC и избирательным штабом ADC. Представитель президентской кампании ADC Кола Ологбондиян ранее утверждал, что Кванквасо якобы непублично сблизился с президентом Болой Тинубу и APC.

В ADC также заявляли, что призыв Кванквасо к бывшему вице-президенту Атику Абубакару уступить место Питеру Оби якобы был направлен на раскол оппозиционного электората и принесение выгоды правящей партии. Кванквасо призвал кампанию ADC сосредоточиться на программе собственного кандидата.

Он также раскритиковал работу правительства во главе с APC и заявил, что ADC не предлагает лучшей альтернативы. По словам Кванквасо, тандем Оби-Кванквасо намерен уделять внимание безопасности, образованию, сельскому хозяйству, инфраструктуре, здравоохранению и экономике.

Читай нас в