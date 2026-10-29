Во Франкфурте, Германия, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что повязки на ее лице связаны с небольшой операцией из-за рака кожи. Об этом она сказала во внутреннем видеообращении к сотрудникам ЕЦБ, которое увидело Politico Europe.

Объяснение повязок

В видеообращении Лагард пошутила о своем внешнем виде после поездки в Бангкок на ежегодные встречи Международного валютного фонда. Она сказала, что повязки не связаны с кикбоксингом в Таиланде, а рак кожи нужно было удалить.

Ранее повязки, заметные на лице Лагард в видеообращении, вызвали предположения в социальных сетях. В последующем посте она объяснила, что ранее на той неделе перенесла «небольшую операцию», и призвала регулярно проверять кожу и следовать рекомендациям медиков.

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Отставка в феврале

В тот же день 70-летняя Лагард также объявила, что покинет должность 7 февраля — до официального завершения срока ее полномочий в октябре 2027 года. ЕЦБ не комментировал детали ее дальнейших планов и сослался на предыдущее заявление главы банка.

По данным издания, Лагард ранее намекала, что может высказываться о президентских выборах во Франции в 2027 году. Неназванный собеседник, знакомый с ее позицией, сказал, что досрочный уход из ЕЦБ должен предоставить ей больше свободы для высказываний и участия в вопросах, не связанных с денежно-кредитной политикой.

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