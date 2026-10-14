Латвийские власти официально объявили российского журналиста Леонида Рагозина, который жил в Риге, персоной нон грата. Об этом The Moscow Times сообщило 14 октября со ссылкой на местные СМИ и самого Рагозина.

Решение МИД Латвии

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Лига Ермацане сообщила Delfi, что в прошлую среду в список персон нон грата внесли гражданина России, не назвав его имени. Советник МИД Томс Садовскис заявил, что основания для такого решения не будут разглашаться из соображений национальной безопасности.

14 октября Рагозин подтвердил, что накануне получил уведомление о высылке. По его словам, решение было принято в ответ на его критические материалы и комментарии о политике западных государств и сетях ультраправых политических сил.

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Заявление журналиста

Журналист также утверждает, что Латвия выбрала статус персоны нон грата, чтобы сделать невозможным обжалование его высылки в латвийских судах. В публикации в X он назвал это решение личной трагедией, заявив, что его лишают дома, круга друзей и поддержки.

В интервью Meduza, опубликованном накануне, Рагозин сказал, что находится за пределами Латвии и опасается тюремного заключения в случае возвращения в Россию. Он работал продюсером Русской службы BBC и редактором российского Newsweek, а его комментарии публиковали Al Jazeera, Jacobin и The American Conservative.

Рагозин подвергся критике после высказываний в ультралевом подкасте, где заявил, что Кремль якобы был вынужден применить «грубую силу» из-за вмешательства Запада в сферу его влияния. В то же время журналист написал, что осуждает российскую агрессию и поддерживает суверенитет Украины, но продолжит критиковать западные страны за ненадлежащее, по его мнению, урегулирование конфликта. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия объявила персонами нон грата более 150 российских деятелей культуры, государственных журналистов и комментаторов.

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