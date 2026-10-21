Латвия перераспределила 11,8 млн евро на военное укрепление восточной границы. На эти средства планируют обустроить дополнительные противотанковые рвы, установить заграждения и приобрести сенсоры, в том числе для обнаружения дронов, сообщает LSM English.

Рвы и заграждения

Решение о перераспределении средств правительство Латвии приняло во время закрытого заседания во вторник. По словам министра обороны Райвиса Мелниса, деньги перераспределили между бюджетными программами оборонного ведомства.

План предусматривает строительство еще 27 километров противотанковых рвов, размещение заграждений типа «зубы дракона», закупку дополнительных сенсоров и установку других препятствий. Мелнис объяснил, что бюджет этого года не предусматривал финансирования такого масштаба для развития Балтийской линии обороны, поэтому потребовалось отдельное решение правительства.

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По словам министра, Латвия координирует строительство Балтийской линии обороны с соседними странами.

Новые системы наблюдения

В ближайшее время Национальные вооруженные силы Латвии также планируют установить вдоль границы новые системы наблюдения. По словам Мелниса, они позволят видеть и слышать, что происходит в приграничной зоне, более эффективно выявлять нарушителей границы и отслеживать попытки незаконного пересечения.

Министр заявил, что давление незаконной миграции на латвийской границе не уменьшается. По его словам, Государственная пограничная охрана, вооруженные силы, полиция и Национальная гвардия сотрудничают, чтобы сократить число людей, незаконно следующих через Латвию в другие страны Европы; также задерживают больше лиц, занимающихся незаконной перевозкой мигрантов.

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