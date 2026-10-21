В Латвии планируют с 2028 года внедрить Государственную службу обороны (VAD) в Государственной пограничной охране. Концептуальное решение приняли во время закрытой части заседания правительства во вторник, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Оно предусматривает координацию действий двух министерств.

Совместная работа министерств

Как сообщает LSM English, Министерство внутренних дел будет сотрудничать с Министерством обороны над внедрением VAD в пограничной охране. Ведомства должны оценить фактически необходимые ресурсы и объем дополнительного финансирования для каждого задействованного учреждения. Параметры ресурсного обеспечения еще предстоит определить.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рассмотрение финансирования

Потребность в дополнительном финансировании рассмотрят во время подготовки законопроекта о государственном бюджете с учетом финансовых возможностей бюджета.

В Министерстве внутренних дел заявили, что внедрение службы обороны в Государственной пограничной охране должно усилить возможности по защите границы. Там добавили, что молодые люди смогут пройти национальную службу обороны, практически участвуя в охране границ Латвии.

Читай нас в