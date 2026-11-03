Латвия присоединилась к Европейскому оборонному альянсу — LSM English

2 ноября Латвия присоединилась в Париже, Франция, к Европейскому оборонному альянсу, чтобы расширить сотрудничество латвийских предприятий оборонной промышленности с европейскими партнерами. Соответствующее соглашение подписали директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере и генеральный директор французского государственного инвестиционного банка Bpifrance Паскаль Лагард, сообщает LSM English.

Сотрудничество и финансирование

После подписания соглашения латвийская делегация должна была провести переговоры с руководством Bpifrance по оценке проектов латвийских компаний и возможностям привлечения финансирования. Европейский оборонный альянс является сетью промышленного и инновационного сотрудничества, которую возглавляет Bpifrance и координирует EuroQuity.

Сеть объединяет компании, инвесторов, организации поддержки инноваций и представителей вооруженных сил для развития технологий и их внедрения в оборонном секторе. По словам Ягере, присоединение к альянсу расширяет круг партнеров для Латвии. Она заявила, что страна стремится усилить роль своих компаний в европейских цепочках поставок для оборонной отрасли, развивать производство и создавать рабочие места для квалифицированных специалистов.

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Делегация на Неделе обороны

Соглашение подписали во время Европейской недели обороны 2026 года, которая проходит в Париже со 2 по 6 ноября. LIAA второй год подряд организует участие в мероприятии делегации латвийских компаний и организаций поддержки инноваций. В мероприятии также участвуют должностные лица Министерства обороны Латвии.

Среди участников делегации — Primekss, LAT Security, DK UNITY, Electrify, SUBmerge Baltic, UniLab, Detexity, OsteoWood и LMT Defence – Allied Tech Labs. Представители компаний будут представлять свои решения потенциальным промышленным партнерам и инвесторам, а также участвовать в отраслевых дискуссиях. 6 ноября торговая миссия LIAA продолжится посещением международной выставки морской обороны и безопасности Euronaval в Париже.

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