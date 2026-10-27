27 октября правительство Латвии продлило на год запрет на нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь. Ограничение будет действовать до 31 октября 2027 года, сообщает LSM English.

Каких перевозок касается запрет

Запрет распространяется на нерегулярные автобусные рейсы, пересекающие границу Латвии с Беларусью и Россией через пункты пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехова. Он касается всех перевозчиков независимо от их юридического статуса или страны регистрации транспортного средства.

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Латвийские власти продлили ограничения из-за угроз национальной безопасности, связанных с организованными групповыми поездками в Россию и Беларусь и в обратном направлении. По оценке правительства, участники таких групп могут подвергаться значительному риску сбора разведывательной информации и вербовки.

Регулярные рейсы пока не ограничены

Регулярные пассажирские перевозки в настоящее время не подпадают под это ограничение. В то же время Министерство транспорта Латвии подготовило поправки к Закону об автомобильном транспорте. Они предусматривают запрет регулярных и нерегулярных автобусных рейсов в Россию и Беларусь с 10 января 2027 года, а также запрет транзитных поездок такого типа через территорию Латвии.

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