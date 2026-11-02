Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о развертывании первого из новых мобильных средств наблюдения на государственной границе в Краславском крае. Оборудование должно усилить возможности наблюдения за восточной границей страны.

Тестирование в реальных условиях

Как сообщает LSM English, новое устройство должно обеспечить возможность визуально и по звуку устанавливать, что происходит на границе. По заявлению Национальных вооруженных сил, это должно улучшить ситуационную осведомленность и позволить своевременно выявлять потенциальных нарушителей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В настоящее время устройство тестируют, чтобы проверить его работу и эффективность в реальных условиях. В НВС заявили, что оборудование предназначено для укрепления возможностей пограничного наблюдения и более эффективного выявления попыток незаконного пересечения границы.

Усиление восточной границы

Развертывание оборудования является частью мер по усилению безопасности восточной границы Латвии. По оценке военных, эти шаги учитывают постоянное давление незаконной миграции, которую Беларусь активно поощряет, а также напряженную ситуацию в сфере безопасности в регионе.

Читай нас в