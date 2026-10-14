Латвия с 15 октября установит ограничение скорости 90 км/ч — LSM English
В Латвии с четверга, 15 октября, максимально разрешенная скорость на дорогах составит 90 км/ч. Сезонные ограничения вводятся из-за изменения погодных условий и приближения зимы, сообщает LSM English.
Замена дорожных знаков
Латвийские государственные дороги (LVC) сообщили, что знаки, регулирующие скоростной режим, заменят 15 октября. Водителей призвали быть осторожными и обращать внимание на дорожные знаки.
В LVC пояснили, что сезонные изменения максимального ограничения скорости связаны с изменением погодных условий и приближением зимы. Ограничения будут действовать в осенний и зимний сезоны.
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Исключение на автодороге A2
Исключением станет участок Видземского шоссе A2 между Ригой и Сигулдой. Даже при очень хороших условиях движения в осенне-зимний период максимально разрешенная скорость там составит 100 км/ч.
В LVC отметили, что такой лимит на этом участке возможен благодаря системе адаптивного управления дорожным движением.