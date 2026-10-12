В Латвии после начала операции Werewolf число задержанных за незаконное пересечение границы сократилось вдвое, сообщил заместитель командующего Государственной пограничной охраны генерал Иварс Рускулис. Как пишет LSM English, операцию начали 1 августа с участием пограничников, Национальных вооруженных сил и полиции.

Результаты операции

Операция предусматривает дополнительное развертывание сил, совместную координацию ресурсов и воздушное наблюдение. По словам Рускулиса, также сократилось число людей, которых выявляли после их въезда в Литву и Эстонию, а число задержанных перевозчиков мигрантов снизилось с трех-пяти до одного-двух в неделю.

В то же время Рускулис заявил, что миграционное давление, которое, по оценке латвийской пограничной службы, организуют режимы Российской Федерации — государства-агрессора — и Беларуси, не прекратилось. Пограничники считают риск незаконных пересечений высоким и сообщают о более агрессивном поведении мигрантов. Ограждение и другая пограничная инфраструктура, по данным службы, постоянно повреждаются.

Рускулис отметил, что в периоды, когда военных привлекают к другим задачам, увеличивается число мигрантов, направляющихся в соседние Литву и Эстонию. С понижением температуры пограничная служба ожидает усиления давления на границе, более агрессивного поведения мигрантов и дополнительных рисков для их здоровья, что потребует медицинских ресурсов.

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Заявления о предоставлении убежища

С начала 2026 года пограничная служба выявила 115 человек, которые перевозили мигрантов. По состоянию на 4 октября Управление по делам гражданства и миграции получило 1230 первичных заявлений о предоставлении убежища. Статус беженца предоставили 37 людям, а статус дополнительной защиты — 69. Больше всего просителей убежища — выходцы из Афганистана, далее следуют Пакистан и Сомали.

Одной из проблем при рассмотрении заявлений является установление личности: у многих заявителей нет оригиналов документов, а есть только их фотографии в телефонах. Чиновники также проверяют, соответствуют ли заявленные гражданство и документы конкретному человеку, в частности учитывая язык, диалект и сведения о его жизни.

Дополнительная нагрузка возникает, когда люди покидают центр до завершения рассмотрения дела. В таком случае процедуру могут приостановить, но после возвращения человека из соседней страны его дело необходимо возобновить. С начала года Латвия приняла из Литвы и Эстонии более 1,5 тысячи человек, прибывших туда из Латвии; почти треть из них уже начала процедуру предоставления убежища в стране.

Управление наняло дополнительный персонал и реорганизовало работу. Еженедельно там проводят около 40 собеседований и принимают от 30 до 40 отрицательных решений по заявлениям. Для заявлений, поданных с 12 июня, отказ в убежище и решение о возвращении объединили в одно дело, тогда как старые заявления рассматривают по прежней процедуре.

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