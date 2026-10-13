Латвийские пограничники с начала года пресекли более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. Этот показатель уже превысил число таких попыток за весь прошлый год, сообщает LSM English.

В Государственной пограничной охране Латвии предполагают, что до конца года может быть превышен рекорд 2023 года. Тогда пограничники не допустили незаконного пересечения границы 13 863 лицами.

Влияние погоды

Глава Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны Валдис Юкшс заявил, что рекорд может быть превышен, если сохранится теплая погода. По его словам, в прошлом году ситуация изменилась в середине декабря, когда температура опустилась значительно ниже нуля.

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Юкшс также отметил, что количество попыток зависит от погодных условий, а также от организации и возможностей тех, кто содействует перемещению мигрантов. Он добавил, что морозы в 2021 и 2022 годах не останавливали людей от попыток незаконно пересечь государственную границу, а в отдельных случаях люди получали обморожения.

Задержание в волости Асуне

10 октября в волости Асуне Краславского края пограничники с помощью охотников из Константиновы задержали восьмерых людей без действительных документов для поездки. Пограничная служба продолжает работать в усиленном режиме, а операцию Vilkatis/Werewolf на границе с Беларусью продлили до конца года.

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