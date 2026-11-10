Лавров заявил о подготовке Россией документа о новой системе безопасности в Евразии

Москва подготовила собственный позиционный документ о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, в которую, по замыслу Кремля, должны быть вовлечены все его союзники. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предлагаемая система не должна ущемлять интересы ни одной из сторон.

По словам Лаврова, конкретный механизм формирования такой системы ещё предстоит определить. В то же время у России уже есть собственное видение будущей архитектуры безопасности и соответствующий документ.

«Как это сделать, не знаю. Это предстоит понять. У нас есть собственный позиционный документ, у нас есть то, о чем сейчас сказал генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности», — заявил глава российского МИД.

Среди структур, которые могут взаимодействовать в рамках новой системы, Лавров также назвал Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Российский министр утверждает, что новая архитектура должна учитывать интересы всех государств континента. В то же время он не уточнил, какие именно положения содержит подготовленный Москвой документ и когда его могут представить другим странам.

Ранее глава МИД Турции и Рубио обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран Группы двадцати в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что пауза в боевых действиях даст украинской стороне возможность восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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