Украинские морские беспилотники, атаковавшие российский корвет «Меркурий» в Ливии, могли быть запущены с территории Албании или с ливийских морских баз Мисурата и Завия, находящихся под контролем правительства национального единства в Триполи, сообщила французская газета Le Monde.

В публикации атаку назвали беспрецедентной, поскольку украинские морские дроны впервые поразили российский военный корабль непосредственно в порту, а не вблизи побережья.

В то же время 23 ноября Министерство иностранных дел Албании опровергло информацию о причастности страны к этой спецоперации. В ведомстве заявили, что сообщения не соответствуют действительности, Албания не была причастна к инциденту, а её территория не использовалась и не предоставлялась для проведения или содействия атаке.

Источник: публикация Le Monde.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в ливийском порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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