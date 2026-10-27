Во Франции Марин Ле Пен и депутат Европарламента от Place publique Рафаэль Глюксманн имеют самый низкий уровень категорического неприятия среди протестированных потенциальных кандидатов на президентских выборах. По каждому из них 52% респондентов заявили, что для них совершенно невозможно когда-либо проголосовать за них. Для Ле Пен это на 4 процентных пункта меньше, чем в сентябре.

Как сообщает Politico Europe, опрос Cluster 17 провели 19–22 октября 2026 года среди 3 тысяч человек. Выборка была репрезентативной для населения Франции и сформирована методом квот. Участников просили оценить по шкале от 0 до 10 вероятность того, что они когда-либо проголосуют за каждую из протестированных политических фигур: 0 означал полную невозможность такого голосования, а 10 — что оно вполне возможно.

Политики с наименьшим неприятием

Бывший министр внутренних дел Брюно Ретайо имеет 54% категорического неприятия — на 4 пункта меньше, чем в сентябре. Полностью отказываются голосовать за бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа 56% опрошенных.

В то же время для 59% респондентов невозможно поддержать кандидата Renaissance Габриэля Атталя, что на 3 пункта больше, чем в предыдущем опросе. Бывшего президента Франсуа Олланда, которого добавили в новое исследование, категорически не готовы поддержать 61% участников.

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Самые высокие показатели неприятия

Самый высокий уровень категорического неприятия имеют политик-эколог Марин Тонделье и Эрик Земмур — по 71%. Доля тех, кто считает невозможным голосование за лидера «Непокорённой Франции» Жан-Люка Меланшона, выросла с 66% до 69%.

Президент Cluster 17 Жан-Ив Дормажен связал усиление неприятия Меланшона с насилием, погромами и мародёрством в октябре. По его мнению, эти события усилили восприятие «Непокорённой Франции» как радикального движения, тогда как политики, которых связывают с порядком и авторитетом, получили преимущество.

Отдельно участников спросили, победы какого политического лагеря они прежде всего хотели бы не допустить. Для 43% главным приоритетом является поражение «Непокорённой Франции» и её союзников, для 30% — «Национального объединения» и союзников. Поражение партий, поддерживавших президента Эмманюэля Макрона, приоритетным назвали 14% опрошенных.

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