Варшавская «Легия» победила краковскую «Вечисту» со счетом 2:0 в матче 16-го тура польской Экстракласы. Оба гола хозяева забили до перерыва: на 34-й и 43-й минутах отличился чешский полузащитник Михал Шевчик. Победа позволила команде вернуться на третью позицию в турнирной таблице, сообщает Interia Sport.

Дубль Шевчика до перерыва

«Легия» имела преимущество в начале встречи. После углового Александар Джерманович вынес мяч почти с линии ворот после удара Павела Вшолека, а голкипер гостей Матеуш Кохальский справился с ударом головой Рафала Адамского. «Вечиста» также создала опасный момент: Лисандро Семеду попал в перекладину.

Первый гол Шевчик забил после быстрой комбинации с Адамским: он вошел в штрафную площадь и точно пробил. Перед перерывом эта связка организовала почти идентичную атаку, после которой Шевчик оформил дубль.

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Перекладины и штанги после перерыва

Во втором тайме краковская команда выпустила Хосе де ла Росу вместо Мики Вильяра. Однако «Легия» сохраняла опасность у ворот соперника. На 57-й минуте Лукаш Зявиньский после удара головой попал в штангу. После часа игры он снова попал в каркас ворот после подачи Вшолека, а Адамский, добивая мяч, попал в перекладину.

В конце матча Бартош Бялек нанес первый точный удар «Вечисты», но Дамиан Шиманьский выбил мяч, летевший в ворота. По статистике встречи, «Легия» нанесла 18 ударов против шести у соперника и семь раз пробила в створ ворот, тогда как «Вечиста» имела один точный удар. Краковский клуб остается в нижней части таблицы и отстает от безопасной зоны на четыре очка.

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