Более 90 депутатов от Лейбористской партии Великобритании призвали премьер-министра Энди Бернема поручить первой секретарю Луизе Хейг надзор за реиндустриализацией страны. Они предлагают разместить эту работу в офисе No 10 North в Манчестере, поскольку без такого подхода план по восстановлению промышленного потенциала может провалиться, сообщает The Guardian.

Предложения депутатов

В записке, с которой ознакомилось издание, группа депутатов заявила, что десятилетия деиндустриализации и дерегулирования лишили государство детального понимания состояния промышленности. По их мнению, государственный аппарат утратил способность к комплексному планированию, медленно принимает решения и хуже осведомлён о состоянии экономики и бизнеса.

Депутаты предлагают принять новый Закон о реиндустриализации, который будет определять цели по созданию рабочих мест за счёт развития производственных мощностей. Они также призывают обеспечить подотчётность министров в достижении этих целей.

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Роль Манчестера и инвестиционного фонда

В документе предлагают поручить Луизе Хейг надзор за политикой реиндустриализации и разместить эту работу в No 10 North в Манчестере. Бернем основал этот офис в июле, и он уже получил часть ответственности за политику экономического роста.

Группа также считает, что National Wealth Fund, который инвестирует в перспективные предприятия, следует преобразовать в Корпорацию развития реиндустриализации. Её главной задачей должно стать предоставление капитала для восстановления британской промышленности.

Председатель группы, депутат от Россендейла и Дарвена Энди Макней, заявил, что политика роста не должна сосредотачиваться лишь на городах и территориях, которые уже успешно развиваются. По его словам, реиндустриализация должна создавать рабочие места там, где они нужнее всего, а также укреплять национальную устойчивость. В своей промышленной стратегии лейбористы определили восемь секторов с потенциалом роста, включая передовое производство, чистую энергетику и оборону.

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