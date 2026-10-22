В США бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ее преемница Кэти Захария не подходила для этой работы. Захария покинула должность через пять дней после начала работы.

Заявление Левитт

В интервью Fox News Левитт сказала, что должность пресс-секретаря Белого дома является сложной и требует тщательной подготовки. По ее словам, иногда оценить, как человек справится с обязанностями, можно только после того, как он начнет работать на этой должности.

«Как сказал президент, мы желаем Кэти всего наилучшего. Очевидно, эта работа была не для нее», — сказала Левитт. Об этом сообщает The Hill.

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Поиск замены

Левитт также заявила, что президент США Дональд Трамп продолжает искать кандидатов на должность пресс-секретаря. Она предложила помощь в поиске замены и сказала, что Трампу нужен человек, который будет жестким, умным, осведомленным о его политике и лояльным.

Левитт занимала должность пресс-секретаря Белого дома с начала второго срока администрации Трампа в январе 2025 года до августа 2026 года. Она объясняла свой уход желанием уделять больше времени семье. Ранее Левитт была пресс-секретарем президентской кампании Трампа 2024 года.

По данным издания, перед увольнением Захарии повышенное внимание привлекли ее первая пресс-конференция, продолжавшаяся 14 минут, а также скептицизм относительно ее юридического опыта.

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