Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что порт страны может уступить конкурентам, которые быстро развивают цифровизацию и автоматизацию. Выступая 17 октября на мероприятии по случаю 80-летия Союза портовых работников Сингапура, он призвал продолжать технологическую трансформацию отрасли, не оставляя работников один на один с ее последствиями, сообщает Channel NewsAsia.

Автоматизация и переобучение

Ли Сянь Лун отметил, что PSA уже внедряла технологии и модернизировала операции, чтобы сохранять эффективность и конкурентоспособность порта. По его словам, ручную загрузку и разгрузку судов постепенно заменили причальные и складские краны, а операторы теперь могут дистанционно управлять несколькими кранами из центра управления.

На контейнерной площадке автоматизированные транспортные средства с дистанционным управлением перевозят контейнеры вместо работников, которые ранее управляли тягачами под открытым небом. С изменением производственных процессов PSA стремилась переобучать имеющихся работников для новых ролей, а не нанимать новых. Компания разрабатывала программы повышения квалификации, тогда как профсоюзы поощряли работников к обучению.

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Конкуренция и новые вызовы

Ли Сянь Лун напомнил, что в начале 2000-х годов PSA потеряла нескольких крупных судоходных клиентов в пользу малайзийского порта Танджунг-Пелепас. Компания изменила стратегию и сократила расходы, что привело к увольнениям и снижению зарплат. По его словам, руководство объясняло профсоюзам необходимость этих шагов, а Союз портовых работников Сингапура вел переговоры об условиях для сотрудников, которые должны были покинуть компанию.

Он назвал тесное сотрудничество руководства, профсоюзов и работников важным условием долгосрочного успеха PSA. Среди вызовов для портовой индустрии он назвал перебои в цепочках поставок, изменение климата и геополитическую напряженность. Использование аммиака и метанола в качестве более экологичных видов топлива потребует новых процессов, навыков и правил безопасности. Искусственный интеллект, автономные технологии, датчики и робототехника уже существенно меняют портовые операции и могут создать новые роли в сферах управления устойчивым развитием и альтернативным топливом.

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