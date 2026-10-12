Лидер британской праворадикальной партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что в случае прихода его партии к власти правительство Великобритании подвергнет «тщательному анализу» финансовую и военную поддержку Украины. Политик назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран на земле» и выразил обеспокоенность возможным хищением средств британских налогоплательщиков.

Признавая угрозу со стороны России самой серьезной в истории, Фарадж подчеркнул, что не выступает против помощи как таковой, а лишь требует строгого аудита её использования. По официальным данным британского правительства, с начала полномасштабного вторжения РФ Великобритания выделила Украине 25 млрд фунтов стерлингов (более 33 млрд долларов США или 29,5 млрд евро). Посольство Украины в Лондоне воздержалось от комментариев по поводу заявления политика.

Источник: Politico.

В Великобритании партия Reform UK представила план немедленной депортации 90 тысяч просителей убежища, который не предусматривает исключений для матерей и детей.

Reform UK предлагает депортировать иностранных осужденных в тюрьмы Сальвадора и Косово.

Читай нас в