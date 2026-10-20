В Испании лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо подтвердил переговоры с ультраправой партией Vox накануне досрочных выборов, назначенных на 29 ноября. Стороны обсуждают координацию списков в Сенат, чтобы обеспечить консервативное большинство в верхней палате парламента, сообщает Politico Europe.

Координация списков в Сенат

В интервью радиостанции COPE Фейхоо заявил, что Vox знает пределы возможного для Народной партии и ее государственный подход. По его словам, было бы ошибкой передать власть «санчизму» — так он назвал правительство социалиста Педро Санчеса.

Фейхоо, стремящийся возглавить правительство, сообщил, что переговоры с Vox направлены на согласование сенатских списков и противодействие возможному союзу правящих социалистов с другими левыми партиями. По его словам, партии работают над договоренностью не конкурировать друг с другом в ключевых регионах, чтобы получить консервативное большинство в Сенате.

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Позиция Vox и ситуация слева

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль накануне также заявил о готовности договориться с Народной партией. Он обвинил Санчеса в попытке «украсть выборы» и в распространении «принуждения и насилия» для влияния на голосование. Это утверждение является заявлением Абаскаля.

В то же время левым силам не удалось объединиться перед ноябрьскими выборами. В частности, партия Podemos решила не присоединяться к широкому общему списку, за исключением Канарских островов и Валенсийского региона.

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