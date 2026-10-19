В Швеции лидер партии «Шведские демократы» Йимми Окессон пригласил главу Партии центра Элизабет Танд Рингквист на встречу и разговор без предварительных условий о парламентской ситуации. Открытое письмо с приглашением он опубликовал в соцсети X, сообщает The Local Sweden.

Разговор о парламентской ситуации

Окессон заявил в письме, что Швеция не может позволить политическому тупику продолжаться неопределенно долго. Он предложил обсудить парламентскую ситуацию и существующие разногласия между двумя партиями.

По словам политика, партиям не обязательно соглашаться относительно политического курса страны, чтобы говорить о парламентской ситуации. Он отметил, что необходимость такой встречи может быть наиболее очевидной именно при значительных разногласиях.

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Позиции партий

Партия центра категорически выступает против сотрудничества с любым правительством с участием «Шведских демократов», которых The Local характеризует как ультраправую партию. Окессон также подчеркнул, что приглашение к разговору не означает отказа его партии от требования получить министерские посты.

Инициатива прозвучала на фоне возможного поручения лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону изучить возможность формирования правоцентристского правительства после неудачи лидера социал-демократов Магдалены Андерссон. Партия центра пока не прокомментировала приглашение.

Министр юстиции от Умеренной коалиционной партии Гуннар Стрёммер в комментарии шведскому телевидению заявил, что не видит существенных изменений, которые могли бы изменить основные предпосылки для формирования правительства правых сил.

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