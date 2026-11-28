Правительства стран Европейского Союза осознают, что Украина является первой линией обороны Европы, однако общественные настроения в ряде ключевых государств всё меньше поддерживают продолжение военной помощи Киеву. Пока европейские лидеры ищут возможности для предоставления Украине нового многомиллиардного кредита, избиратели демонстрируют растущую усталость от войны.

В частности, в Германии, крупнейшей экономике Европы, 53% взрослого населения выступают против оказания Украине военной помощи.

В то же время за последний год доля сторонников поддержки Киева сократилась с 59% до 46%. Такая тенденция отражает усталость общества от войны, которая приближается к пятой годовщине, и создает серьезные политические риски для центристских правительств. Ситуацию осложняют напряженные государственные бюджеты и рост популярности популистских сил.

Несмотря на общественное давление, большинство европейских политиков в Брюсселе убеждены, что последствия прекращения финансирования Украины обойдутся Европе значительно дороже, чем непопулярные решения внутри отдельных стран. В ЕС предупреждают: в случае поражения Киева Владимир Путин может объявить о победе и перейти к дальнейшей экспансии, в частности против стран Балтии.

Европейские лидеры подчеркивают, что поддержка Украины напрямую связана с защитой собственной безопасности и европейского образа жизни. Министр Швеции по делам ЕС Джессика Розенкранц назвала помощь Киеву экзистенциальной необходимостью. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал напомнил, что украинцы платят кровью, пока Европа считает деньги. В свою очередь, глава польского правительства Дональд Туск предупредил: попытки сэкономить на обороне могут обернуться гораздо более дорогостоящей ошибкой.

О возможных экономических последствиях поражения Украины свидетельствуют и оценки аналитиков. Частичная победа России может вызвать новую волну миграции в Европу — до 10 млн украинских беженцев, резкое увеличение социальных расходов и необходимость срочно укреплять восточный фланг НАТО. Совокупные расходы Европы при таком сценарии оцениваются в 1,6 трлн евро — вдвое больше, чем будет стоить поддержка Украины до победы.

Президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов считает, что победа Москвы спровоцирует экономический кризис в Европе, приведет к сокращению торговли и инвестиций в соседних странах, в частности в Польше и Румынии. По его мнению, финансирование Украины остается самым дешевым способом сдерживания российской агрессии.

Для Киева вопрос финансирования остается критически важным. Из-за сокращения международных поступлений дефицит военного и государственного бюджетов Украины в следующем году прогнозируется на уровне 70 млрд евро. Лидеры ЕС обсуждают предоставление нового кредита в размере 45 млрд евро, который планируется привязать к следующему семилетнему бюджету Евросоюза. Это позволило бы покрыть примерно две трети потребностей Украины.

Важную роль в этом процессе играет Германия. С 2022 года страна предоставила Украине 54 млрд евро помощи, уступив по объемам поддержки лишь США.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, несмотря на давление крайне правых и левых политических сил, настаивает на включении долгосрочной помощи Украине в бюджет ЕС. В то же время 88% сторонников партии «Альтернатива для Германии» выступают против такой поддержки. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивает, что на кону стоит стабильность всего европейского континента.

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев, со своей стороны, раскритиковал ведущие немецкие партии за то, что они позволяют радикальным политическим силам перехватывать инициативу в публичных дискуссиях на местном уровне.

Спешка европейских лидеров связана также с подготовкой к президентским выборам во Франции, запланированным на следующий апрель. В Брюсселе опасаются, что возможная победа лидера ультраправых Марин Ле Пен может заблокировать финансовые механизмы ЕС и сократить помощь Украине.

Именно поэтому политики, в частности Фридрих Мерц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, стремятся заранее закрепить финансирование Киева в семилетнем бюджете Евросоюза.

Однако эта инициатива уже столкнулась с сопротивлением внутри блока. Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия обратились с просьбой освободить их от участия в новом пакете финансирования Украины.

Эксперты по международным отношениям отмечают, что Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон вынуждены действовать на опережение, несмотря на неблагоприятные общественные настроения и внутреннюю политическую уязвимость. По их мнению, настоящее лидерство предполагает принятие решений, которые могут противоречить текущим политическим настроениям, но помогают избежать масштабного оборонного кризиса в будущем.

Об этом пишет Politico.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал инициативу оначало переговоров о следующем многолетнем бюджете Европейского Союза с последующей финансовой поддержкой Украины, заявив об этом по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе 26 ноября 2026 года.

Лидеры Европейского Союза рассчитывают принять окончательное решение о новом кредите для Украины в размере 45 млрд евро, а также утвердить многолетний бюджет блока на 2028–2034 годы в ходе саммита 17–18 декабря.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия, призвал европейских лидеров до конца года достичь договоренности по семилетнему бюджету блока. Французский президент заявил, что после января для заключения соглашения не останется политического пространства.

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