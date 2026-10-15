Лидеры Европейского Союза на саммите Европейского совета в Брюсселе, Бельгия, поддержали возможность быстрого введения защитных мер в отношении импорта китайской химической продукции и промышленного оборудования. Как сообщает South China Morning Post, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила рассмотреть квоты и пошлины для защиты этих отраслей от более дешевых китайских товаров.

Приоритетные отрасли

По словам собеседников издания, инициативу поддержали Франция, Германия, Бельгия и Дания. В ходе дискуссии также упоминалось производство ветряных турбин как отрасль, требующая вмешательства для снижения давления китайского импорта.

ЕС анализирует данные по этим секторам с помощью механизма мониторинга, созданного для выявления резкого роста импорта. Защитные меры считают приоритетным инструментом торговой защиты, поскольку их можно применять относительно быстро и одновременно к нескольким товарным категориям.

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Переговоры с Пекином

Во время почти двухчасового обеда на саммите фон дер Ляйен представила результаты нескольких раундов переговоров с китайским правительством. Среди них — договоренность, согласно которой ЕС ограничит импорт китайских гибридных автомобилей до 350 тысяч единиц в год с 2027 года.

По словам нескольких источников, государства-члены единогласно поддержали нынешний подход Европейской комиссии, сочетающий переговоры с Пекином и усиление собственных торговых инструментов. В выводах саммита Европейскую комиссию призвали срочно усилить инструментарий ЕС для реагирования на дисбалансы. Издание также сообщило, что в ближайшие недели ЕС планирует начать защитные расследования в химической, фармацевтической и машиностроительной отраслях.

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