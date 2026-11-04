Лидеры Европы надеются на перезагрузку отношений с США — France 24

4 ноября европейские лидеры выразили надежду на перезагрузку отношений с Соединенными Штатами после промежуточных выборов в США. Как сообщает France 24, избиратели нанесли крупное поражение президенту Дональду Трампу и Республиканской партии.

Итоги голосования

France 24 сообщил, что победу на промежуточных выборах одержала Демократическая партия. Телеканал охарактеризовал результат голосования как крупное поражение для Трампа и его партии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция европейских лидеров

Европейские лидеры озвучили свои ожидания в среду, 4 ноября. После выборов они выразили надежду на перезагрузку в отношениях с США. В центре сообщения — реакция европейских лидеров на результаты голосования в Соединенных Штатах.

Материал France 24 вышел в формате видеосюжета, подготовленного корреспондентом Дейвом Китингом. Видео продолжительностью 7 минут 4 секунды опубликовали 4 ноября в 18:00, а обновили в 18:07.

Читай нас в