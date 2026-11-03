На Кипре лидер партии DISY Аннита Деметриу отвергла утверждения о том, что ее вынудили отказаться от участия во внутрипартийной борьбе за выдвижение кандидата на президентские выборы 2028 года из-за шантажа. Она заявила, что приняла это решение ради сохранения единства партии, сообщает Cyprus Mail.

Решение ради единства

В эфире Alpha TV Деметриу назвала обвинения в шантаже постыдными и клеветническими. По ее словам, решение не участвовать в процессе выдвижения было политической оценкой ситуации, а не следствием давления.

Она пояснила, что считала возможным самовыдвижение бывшего лидера DISY Аверофа Неофиту, если бы он не получил партийную номинацию. По мнению Деметриу, ее собственное участие в борьбе за выдвижение кандидата при таких обстоятельствах могло бы углубить внутренние разногласия.

Деметриу также вновь опровергла утверждения о том, что издатель газеты Alithia Фриксос Кулермос шантажом заставил ее снять свою кандидатуру. Она заявила, что такие заявления направлены на причинение ей вреда, и предположила, что некоторые не могут принять женщину на ее должности, избранную гражданами.

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Споры внутри партии

Лидер DISY признала, что ее огорчило поведение Неофиту во время переговоров. Она сказала, что предпочла бы обсудить этот вопрос непосредственно с ним, а не получать сообщения через посредников и СМИ.

Деметриу охарактеризовала управление внутренними делами партии как среду, полную разногласий и взаимных интриг. В то же время она заявила, что поддержит Неофиту или его оппонента Георгиоса Памборидиса, если один из них будет выбран кандидатом от DISY.

Отвечая на вопрос о возможной отставке, Деметриу отметила, что не считает свое лидерство находящимся под угрозой и намерена продолжать работу. Она не исключила возможности вновь баллотироваться на пост лидера партии и выразила уверенность, что кандидат от DISY сможет выйти во второй тур президентских выборов 2028 года.

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