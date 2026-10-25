Лидер французского ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен в Орлеане, Франция, произнесла первую официальную речь своей президентской кампании. Она является кандидатом партии на президентских выборах, сообщает France 24.

Речь в Орлеане

Во время выступления 25 октября Ле Пен говорила о том, что назвала возрождением Франции, а также о начале новой эпохи для страны. France 24 характеризует это выступление как первую официальную речь политика в ее президентской кампании.

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Заявления об исламистских идеологиях

Ле Пен также осудила то, что назвала исламистскими идеологиями, которые, по ее словам, пропагандируют насилие. Политик заявила, что такие идеологии несовместимы с Францией.

За выступлением Ле Пен в Орлеане следила корреспондентка France 24 Антония Керриган. В материале не приводятся другие подробности программы президентской кампании кандидатки.

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