Во Франции лидер партии «Зеленые» Марин Тонделье заявила, что может отказаться от участия в президентских выборах 2027 года, если это откроет объединенным левым путь к победе. Она подчеркнула, что пока остается кандидатом, а окончательное решение должно быть принято 13 декабря.

Условия возможного отказа

В интервью телеканалу France 2 Тонделье сказала, что единственной причиной для снятия кандидатуры может стать другой подход, который даст ее политическому лагерю путь к победе. По ее словам, «Зеленые» ведут переговоры со всеми о возможном сотрудничестве.

Как сообщает Anadolu Agency, потенциальная договоренность должна охватывать правительственную программу, сотрудничество на парламентских выборах и общую избирательную стратегию.

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Разногласия среди «Зеленых»

Члены партии будут голосовать с 10 по 13 декабря, чтобы определить, продолжит ли Тонделье кампанию или поддержит другого кандидата. Она объяснила необходимость своего участия стремлением сохранить экологическую тематику в центре предвыборной дискуссии. Тонделье также поставила под сомнение приоритетность экологических вопросов для других левых кандидатов — Жан-Люка Меланшона и Рафаэля Глюксмана.

В партии нет общей позиции по президентской стратегии. Депутат Сандрин Руссо выступает за поддержку Меланшона, сенатор Янник Жадо — за поддержку Глюксмана, а часть активистов хочет самостоятельной кандидатуры «Зеленых». Тонделье заявила, что без единства перспективы левых слабы, а сотрудничество остается неопределенным из-за разногласий между Глюксманом и Меланшоном.

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