Американские врачи, имеющие редкий доступ в Газу, сообщили NPR, что видели пациентов, которые, по их словам, страдали из-за израильских ограничений на помощь. Об этом говорится в материале NPR, опубликованном 8 октября 2026 года.

Свидетельства медиков

Речь идет о наблюдениях американских медиков, а не о самостоятельной оценке NPR причин страданий пациентов. Связь между состоянием пациентов и ограничениями на помощь в материале передана со ссылкой на врачей.

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Три года войны

В заголовке своего репортажа NPR отмечает, что спустя три года после начала войны люди в Газе спрашивают, когда она закончится. Материал подготовила Ая Батрави. Он прозвучал в программе All Things Considered и доступен как аудиозапись продолжительностью 4 минуты 4 секунды. Публикация отнесена к разделу Middle East.

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