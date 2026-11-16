Литва передала Соединенным Штатам пакет предложений относительно возможного создания в стране постоянной американской военной базы. Переговоры о постоянном военном присутствии США уже начались, сообщает Baltic News Network.

Переговоры по базе

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что пакет предложений обсудили и представили американской стороне. По его словам, решение не может быть принято исключительно в ответ на обращение Вильнюса, поскольку процесс предусматривает длительные переговоры.

Каунас отметил, что Вашингтон будет учитывать не только военную инфраструктуру и возможности Литвы. Важными будут также условия проживания для военнослужащих и членов их семей, в частности наличие необходимой гражданской инфраструктуры. В качестве примера он упомянул размещение немецкой военной бригады в Литве.

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Ротации американских военных

В начале ноября Каунас сообщал, что обсуждал возможность постоянного размещения американских войск в Литве с послом США при НАТО Мэттью Уитакером. В октябре президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос корреспондента литовского вещателя LRT в Вашингтоне, заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность создания в стране постоянной базы.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс ранее заявлял, что страна готова принять американских военных на постоянной основе и покрыть расходы на содержание базы, если Вашингтон примет такое решение.

Американские силы находятся в Литве на ротационной основе, с перерывами, с весны 2014 года, а тяжелые бронетанковые батальоны размещаются там с 2019 года. В середине октября США возобновили ротационное развертывание войск. К середине ноября ожидалось прибытие двух батальонов общей численностью более 1 000 военнослужащих.

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