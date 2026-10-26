Литва призвала ЕС ускорить введение проверки происхождения российского зерна

Литва обратилась к Европейскому Союзу с призывом ускорить внедрение механизма проверки происхождения зерновой продукции. Главная цель инициативы — сделать невозможной транспортировку через европейские порты и логистические маршруты зерна, похищенного Россией на временно оккупированных территориях Украины.

«Нам нужны более конкретные и практические шаги для внедрения механизма проверки происхождения зерна», — подчеркнул вице-министр сельского хозяйства Литвы перед заседанием Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства в Люксембурге 26 октября. Чиновник подчеркнул необходимость четко отделять вопрос транзита российского зерна в целом от проблемы перевозки похищенного украинского зерна, чтобы не допустить использования транспортной инфраструктуры Евросоюза для логистики похищенной продукции.

Источник: «Европейская правда».

Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Литвы Роландас Тарашкявичюс перед заседанием Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства в Люксембурге 26 октября.

Российская зерновая отрасль ищет альтернативные способы перевозки пшеницы из-за ограничений в работе черноморских портов. Одним из возможных маршрутов стал небольшой порт Очамчире в Абхазии — грузинском регионе, поддерживаемом Кремлем.

Путин поручил закупать зерно у аграриев на фоне проблем с экспортом через порты РФ.

Напомним, Россия отвергла все варианты зернового соглашения, которое могло бы позволить возобновить вывоз сельскохозяйственной продукции через Чёрное море. Об этом Bloomberg сообщил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, Киев получил соответствующую информацию от стран, которые пытались наладить диалог с Москвой.

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