Польская партия «Левые», входящая в правительственную коалицию, внесла в парламент законопроект о прекращении государственного финансирования социальных взносов духовенства через Церковный фонд. Инициатива появилась на фоне задержки реформы фонда, которую до выборов 2023 года поддерживали большинство партий коалиции, сообщает Notes from Poland.

Как предлагают изменить финансирование

Сейчас за счёт государственного бюджета покрывается 80% социальных взносов представителей духовенства. Согласно законопроекту Левых, религиозные общины будут уплачивать половину таких взносов, а вторую половину — сами священнослужители. Глава парламентской фракции партии Анна Мария Жуковская объяснила, что для обычных работников взносы также уплачивают работник и работодатель.

Исключение предлагают сделать для членов закрытых монашеских орденов и миссионеров: их взносы должны полностью оплачиваться церквями. Расходы на содержание исторических храмов, по замыслу авторов документа, будет покрывать Национальный фонд охраны памятников.

Церковный фонд в Польше был создан в 1950 году как компенсация религиозным общинам за имущество, отобранное коммунистическими властями. Теперь он поддерживает все официально признанные в стране конфессии, в том числе те, которые не теряли имущества в тот период. В бюджете Польши на 2026 год на фонд предусмотрено 272,6 млн злотых.

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Споры в правительственной коалиции

Лидер Левых и маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что партия не выступает против религии, но стремится к одинаковому подходу к духовенству и другим работникам. Он напомнил о коалиционной договорённости относительно принципов светского государства и сказал, что терпение партии иссякает.

В то же время Польская крестьянская партия, которая имеет 32 из 239 депутатов коалиции, заявила, что не поддержит инициативу. Её лидер и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш назвал законопроект не имеющим шансов на поддержку в парламенте. PSL предлагает разрешить налогоплательщикам направлять часть налога выбранной ими религиозной организации.

Министр внутренних дел Марцин Кервиньский из Гражданской коалиции поддержал реформу, однако раскритиковал Левых за внесение законопроекта без консультаций с партнёрами по коалиции. Представители Католической церкви и других религиозных общин также заявили, что документ заранее с ними не обсуждался. Польская епископская конференция подчеркнула, что любое решение должно соответствовать соглашению Польши с Ватиканом и конституционному принципу взаимного согласия в отношениях государства и религиозных общин.

По данным Высшей контрольной палаты Польши, в 2021–2023 годах государственные органы перечислили религиозным организациям не менее 17,5 млрд злотых, около 95% этой суммы получила Католическая церковь.

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