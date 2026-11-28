В пятницу, 27 ноября, издание Axios сообщило, что вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио всё чаще сталкиваются с политическими последствиями поддержки Дональда Трампа. Обоих считают возможными кандидатами от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Однако споры вокруг войны с Ираном и главы Nvidia Дженсена Хуанга показали, насколько сложно им сохранять собственные политические позиции, оставаясь частью администрации Трампа.

Журналисты отмечают, что последние события обнажили противоречия между личными убеждениями Венса и Рубио и необходимостью поддерживать решения президента.

Непопулярность Трампа уже сказалась на позициях республиканцев в Конгрессе. В то же время ситуация вокруг войны с Ираном и возвращение Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia поставила двух потенциальных кандидатов в неловкое положение. В обоих случаях Венс и Рубио оказались по разные стороны споров.

Венс выступал против войны с Ираном

Джей Ди Венс строил свой политический образ как представитель нового поколения республиканцев, выступающих против военного вмешательства США в зарубежные конфликты. Он неоднократно выражал скептицизм по поводу попыток Вашингтона решать проблемы других стран силой. Его позиция также отличалась от традиционного подхода Республиканской партии к Израилю. Венс не поддерживал безоговорочную помощь израильскому правительству и выступал против начала войны с Ираном.

Однако убедить Трампа не прибегать к военной операции ему не удалось. В результате вице-президент оказался в ситуации, когда вынужден поддерживать решение администрации, хотя ранее выступал против такого сценария. По данным Axios, критика Венсом войны с Ираном вызвала недовольство Трампа. А сама война стала одной из причин политических проблем республиканцев. Это может затруднить Венсу попытку дистанцироваться от непопулярных решений президента, если он решит баллотироваться в 2028 году.

Рубио оказался на другой стороне спора

Марко Рубио имеет иную политическую репутацию. Еще во время работы в Сенате он выступал за жесткую внешнюю политику США и резко критиковал Россию и Китай. В 2020 году Китай даже ввел против него санкции.

Однако после перехода в администрацию Трампа Рубио пришлось поддерживать решения президента, которые не всегда совпадают с его предыдущими заявлениями. В частности, он стал одним из самых активных защитников американских ударов по Ирану. Теперь это может стать проблемой для его политического будущего. Если война и в дальнейшем будет оставаться непопулярной среди американцев, Рубио придется объяснять свою поддержку этой операции во время возможной президентской кампании.

Спор вокруг руководителя Nvidia

Еще одна ситуация, которая продемонстрировала разногласия между Венсом и Рубио, касается руководителя технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга. В мае Рубио предупреждал Трампа о связях Хуанга с человеком, которого подозревают в шпионаже в пользу Китая. Госсекретарь обращал внимание на возможные риски для национальной безопасности США.

Однако Трамп поддержал возвращение Хуанга на пост руководителя Nvidia. В этой ситуации Венс, напротив, помог президенту добиться такого решения, несмотря на предостережения Рубио. Таким образом, по двум важным для администрации вопросам политики они оказались по разные стороны. В случае с Ираном Венс выступал против военной операции, а Рубио её поддерживал. В споре вокруг Nvidia ситуация была противоположной: Венс помог Трампу, тогда как Рубио высказывал предостережения.

Будут ли Венс и Рубио баллотироваться в 2028 году

Пока ни Венс, ни Рубио официально не заявляли о намерении участвовать в президентских выборах 2028 года. В то же время обоих называют среди возможных преемников Трампа от Республиканской партии. Венс планирует определиться после Нового года. По информации Axios, решение он может принять даже в конце весны.

Рубио, со своей стороны, дал понять, что не планирует баллотироваться, если кандидатом от республиканцев станет Венс. При этом политики давно знакомы: они подружились ещё во время совместной работы в Сенате, а впоследствии продолжили сотрудничество в администрации Трампа.

Как отмечает Axios, работа на высоких постах дала обоим политикам значительные политические возможности. Но теперь становится заметнее и другая сторона такого сотрудничества: им приходится отвечать за решения президента даже тогда, когда эти решения противоречат их собственным убеждениям. Об этом говорится в материале Axios.

Государственный секретарь США Марко Рубио в Вашингтоне опроверг сообщения о том, что он рассматривает возможность покинуть администрацию президента Дональда Трампа. В интервью The New York Times Рубио заявил, что изначально планировал работать на Трампа до окончания его президентского срока, сообщает Channel NewsAsia.

Комитет Сената США проверяет, мог ли вице-президент Джей Ди Венс повлиять на предоставление трейдинговой компании Vitol права продавать венесуэльскую нефть. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на письмо сенатора-демократа от Нью-Гэмпшира Мэгги Гассан, адресованное Венсу.

Читай нас в