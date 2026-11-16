Великобритания и ЕС готовятся заключить соглашение о мобильности молодежи, которое позволит молодым европейцам вновь работать и учиться в стране после Brexit. Это происходит на фоне серьезного кризиса на британском рынке труда.

По данным Bloomberg, на каждую вакансию начального уровня в Великобритании приходится почти шесть молодых людей до 25 лет, которые не работают и не учатся. Этот показатель вдвое превышает уровень 2016 года — года референдума о выходе из Европейского Союза.

Молодежная безработица в Великобритании впервые превысила средний показатель по ЕС и достигла максимума с 2015 года. Почти миллион молодых британцев не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку.



Через десять лет Великобритания и ЕС готовы заключить соглашение о мобильности молодежи, которое позволит молодым людям работать и учиться за пределами своих границ. Однако для амбициозных европейцев из «поколения Z» эта возможность постепенно теряет свою привлекательность. Более того, она может даже помешать усилиям Великобритании по трудоустройству собственной молодежи — задаче, которая стала для премьер-министра Энди Бернема национальной миссией и финансовым приоритетом.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует заявить, что страна потеряла от Брексита больше, чем приобрела, и будет добиваться перезагрузки отношений с Европейским союзом перед саммитом в Брюсселе на этой неделе.

Великобритания будет иметь возможность влиять на формирование правил Европейского союза в отношении пищевых продуктов, однако не будет иметь права голоса при принятии этих норм.

Великобритания и Европейский Союз планируют 20 ноября подписать санитарное и фитосанитарное соглашение, которое должно отменить большинство физических проверок, а также большинство сертификатов и документации для торговли продуктами питания, растениями и продукцией животного происхождения.

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