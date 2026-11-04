Майк Джонсон покидает пост спикера после поражения республиканцев

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон решил покинуть свой пост после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Его решение может вызвать борьбу за лидерство среди республиканцев, которые теперь окажутся в меньшинстве в нижней палате Конгресса.

Джонсон сообщил о своем решении во время закрытого телефонного разговора с сотрудниками утром в среду, 4 ноября. Перед этим он обсудил свой шаг с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет издание, причиной такого решения стало поражение республиканцев на промежуточных выборах. По предварительным данным, партия потеряла как минимум 21 место в Палате представителей. Это позволило демократам вернуть себе контроль над нижней палатой Конгресса после четырех лет пребывания в меньшинстве.

В то же время Джонсон пока не дал четкого ответа на вопрос, планирует ли он оставаться членом следующего состава Конгресса. По словам одного из собеседников Politico, спикер не уточнил, принесет ли он присягу в качестве конгрессмена или вообще откажется от своего мандата.

Кто может возглавить республиканцев

Уход Джонсона открывает борьбу за руководство республиканцами в Палате представителей. По данным Politico, основными претендентами на эту должность могут стать лидер республиканского большинства Стив Скалис и председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан. После того как демократы получат большинство, республиканцы будут работать в нижней палате в качестве оппозиционной силы.

Два источника издания сообщили, что Джордан планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры позже в среду. Скалис также должен заявить о намерении бороться за лидерский пост в этот день. По информации собеседников Politico, Скалис собирается представить себя как опытного политика, способного объединить республиканцев и координировать их работу в меньшинстве. Он также планирует подчеркнуть свою способность противостоять демократам в Палате представителей.

Что известно о результатах выборов в США

Промежуточные выборы в Конгресс США завершились победой демократов. Согласно данным, приведенным в материале УНИАН, партия получила контроль над обеими палатами — Сенатом и Палатой представителей. В частности, демократы победили в нескольких штатах, где на протяжении десятилетий сенаторские места преимущественно занимали республиканцы.

Президент Дональд Трамп уже отреагировал на результаты голосования. Он поздравил демократов и заявил, что рассчитывает на сотрудничество с ними. «Я поздравляю демократов и рассчитываю на совместную работу на благо нашей страны. Думаю, они сами захотят сотрудничать со мной. В противном случае я просто буду накладывать вето на всё подряд, а им это вряд ли нужно», — сказал Трамп.

Поражение на выборах уже влияет на расстановку сил в Конгрессе и положение республиканцев. Если Джонсон окончательно покинет свой пост, партии придется избрать нового лидера, который будет представлять ее интересы в Палате представителей. Об этом сообщает Politico.

В США демократы, по предварительным итогам выборов, могут победить действующих республиканцев в трёх округах Палаты представителей в штате Северная Каролина. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на прогнозы избирательного аналитического сервиса Decision Desk HQ.

Президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность увольнения министра обороны Пита Хэгсета после значительных потерь республиканцев на промежуточных выборах.

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