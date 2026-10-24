Почти 70% поляков не знают, где находится ближайшее укрытие — RMF24

В Польше 68,4% респондентов не смогли указать, где рядом с местом их проживания находится ближайшее убежище или место укрытия. Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, сообщает RMF24.

Что ответили участники опроса

Самым распространенным ответом на вопрос о ближайшем укрытии был «не знаю» — так ответили 58,7% опрошенных. Еще 8,4% заявили, что вообще не интересовались этой темой, а 1,3% признали, что им сложно дать ответ.

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Точное расположение ближайшего убежища или места укрытия знают 15,7% респондентов. Еще 15,9% участников исследования отметили, что имеют лишь приблизительное представление о его местонахождении.

Детали исследования

Респондентам задали вопрос, знают ли они, где рядом с их жильем находится ближайшее убежище или место укрытия. Исследование United Surveys by IBRiS провели 16–18 октября 2026 года на репрезентативной выборке из 1000 человек.

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