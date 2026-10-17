В Эстонии почти треть учителей в школах, переходящих на преподавание на эстонском языке, не имеет необходимой квалификации. Нехватка кадров усугубляется большой нагрузкой и ограниченными возможностями школ предлагать более высокую оплату труда, сообщает ERR News.

Учителя уходят из школ

Таллиннская гимназия гуманитарных наук Ehe перешла на обучение на эстонском языке в 2024 году и наняла 17 новых учителей. С тех пор школу покинул каждый третий из них. Учреждение ежегодно продолжает искать еще от 10 до 15 педагогов, чтобы заменить как учителей, выходящих на пенсию, так и тех, кто увольняется из-за выгорания.

Директор школы Марика Кранисвер отметила, что работа с учениками, родным языком которых является русский, может требовать больше усилий. Учителям приходится адаптировать учебные материалы и помогать преодолевать языковые пробелы. Часть педагогов переходит в школы, где больше детей являются носителями эстонского языка.

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Сокращение доплат

Директор тартуской школы Йогентага Алина Бразюлене рассказала, что учреждение было вынуждено сократить надбавку для квалифицированных учителей с 20% до 3%. По ее словам, это произошло после прекращения государственной поддержки учеников из Украины и сокращения числа учащихся. Ранее дети из Украины составляли примерно треть учеников школы.

Директор таллиннской гимназии Ляэнемере Денис Преснецов заявил, что надбавки важны для привлечения педагогов, однако школа не может выплачивать их всем. Он также указал на значительную нагрузку: помимо преподавания, учителя занимаются административными вопросами, подготовкой уроков и консультациями. Министерство образования и исследований Эстонии рекомендует педагогам проходить обучение для работы с учениками, для которых эстонский не является родным языком.

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