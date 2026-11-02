В Великобритании министр внутренних дел Шабана Махмуд смягчила предложения по правилам получения бессрочного разрешения на проживание после критики со стороны членов правительства и депутатов-лейбористов. Как сообщает The Guardian, работники сферы ухода с зарплатой более 25 тысяч фунтов стерлингов в год смогут подать заявление на бессрочное разрешение на проживание после пяти лет в стране.

По оценке Министерства внутренних дел, пятилетний путь будет доступен примерно для 146 тысяч работников сферы ухода и 136 тысяч их иждивенцев. Ранее предполагалось, что работники профессий ниже уровня RQF6, в том числе в сфере ухода, будут ждать возможности подать заявление до 15 лет.

Десятилетний срок для других работников

В ответе МВД на консультацию указано, что работники профессий ниже уровня RQF6 больше не будут проходить 15-летний путь. При выполнении усиленных минимальных требований для них будет действовать десятилетний срок, а за соответствующий вклад они смогут претендовать на ускоренную процедуру.

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Около 100 тысяч квалифицированных работников, включая мясников и поваров, будут вынуждены ждать десять лет. Лица с годовым доходом более 125 тысяч фунтов стерлингов смогут подать заявление через три года. Пятилетний срок предусмотрен для тех, кто зарабатывает более 50 271 фунта, а также для части работников государственного сектора — врачей, медсестер и учителей.

Более строгие требования для беженцев

В то же время большинство более жестких положений осталось в обновленных предложениях. Люди, прибывшие в страну с нарушением иммиграционных правил, смогут претендовать на постоянное проживание не ранее чем через 20 лет.

Для беженцев, прибывших на малых лодках и зависящих от государственной поддержки, минимальный срок составит 30 лет. Беженцы, которые законно въехали в Великобританию и подали заявление о предоставлении убежища, могут ждать до 20 лет, однако этот период может быть сокращен до десяти лет при наличии стабильной работы или учебы и достаточного дохода. Исключение предусмотрено для небольшого числа людей, которые прибудут по определенным безопасным и законным маршрутам, в том числе для афганских женщин и девочек и палестинцев.

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