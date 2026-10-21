Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал заявления иностранных лидеров, которые связывали беспорядки во французских городах с иммиграцией. Во время поездки в Катар он назвал такие комментарии «неприемлемыми и глупыми», сообщает Politico Europe.

Реакция на заявление Трампа

Макрон заявил, что утверждения о том, будто Францию «наводнили орды мигрантов и исламистов», являются полностью неправдивыми. Эти слова были направлены, в частности, в ответ на заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что Францию «завоевывают, грабят и сжигают дотла мигранты, джихадисты и коммунисты».

Французский президент отметил, что Трамп находится «среди» политических лидеров, ведущих кампанию «за счет Франции». Он добавил, что именно в такие моменты можно понять, кто любит Францию, а кто — нет.

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Протесты и беспорядки

В выходные сотни тысяч людей во Франции мирно протестовали из-за стоимости жизни и условий обучения в школах. В то же время в нескольких городах произошли поджоги общественных зданий, разграбление магазинов и столкновения с полицией по охране общественного порядка.

По данным издания, доказательств связи этих инцидентов с иммиграцией нет. Правые лидеры в других европейских странах, в частности в Венгрии и Польше, также пытались объяснить беспорядки миграцией. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр написал в X, что события во французских городах якобы подтверждают необходимость максимально жесткого подхода к миграции.

В ответ министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предложил помочь заинтересованным странам разобраться в ситуации, чтобы они не распространяли и не повторяли ложную информацию. Он призвал иностранных лидеров, которые комментируют события во Франции или используют их в избирательных целях либо для нанесения вреда стране, проявить хотя бы минимальную сдержанность.

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