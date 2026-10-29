Макрон отреагировал на удар России по вокзалу в Днепре и призвал к более широкому перемирию

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования Украине после российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре и призвал добиваться более широкого прекращения огня, а не ограничиваться локальными договоренностями. Он подчеркнул, что Россия продолжает отвергать предложения о прекращении боевых действий и наносить удары по гражданскому населению.

Макрон подчеркнул необходимость более широкого перемирия и отметил, что локальные договоренности не могут заменить общее прекращение огня.

«В этом контексте мы должны стремиться к гораздо большему, чем локальное перемирие, подобное тому, о котором только что договорились на местном уровне в Олешках. Недопустимо, что Россия продолжает противостоять всем предложениям по этому поводу, делая ставку на эскалацию конфликта и атаки на гражданское население», — подчеркнул Макрон.

Таким образом, французский президент призвал к более широкому прекращению боевых действий на фоне российских атак на Украину и подчеркнул необходимость добиваться решений, выходящих за рамки локальных договоренностей.

Об этом сообщается в заявлении французского президента в соцсети X.

Президент Владимир Зеленский 29 октября обнародовал кадры с места российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре. По предварительным данным, в результате атаки реактивным дроном погибли 13 человек, ещё десять получили ранения.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

Читай нас в