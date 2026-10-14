Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что старшеклассники, которые протестуют уже три недели и привели к закрытию многих учебных заведений, имеют законные основания для беспокойства. В то же время, по его словам, политические силы используют эти протесты в собственных целях. Об этом после заседания правительства сообщила пресс-секретарь правительства Мод Брежон, пишет France 24.

Макрон поручил правительству в течение нескольких недель подготовить конкретные ответы на выступления старшеклассников. По словам Брежон, президент признал обоснованность проблем молодежи, но заявил, что их используют в политических целях и превращают в городское насилие.

Поддержка протестов и реакция партий

Накануне в Париже и других городах Франции прошли общенациональные акции солидарности с учениками. Министерство внутренних дел оценило число участников в 161 500 человек, тогда как профсоюзы заявили о 480 тысячах демонстрантов.

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На фоне протестов в Париже и Лионе произошли столкновения, в ответ полиция применила слезоточивый газ. К одной из парижских акций присоединился кандидат в президенты от ультралевой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддержала полицейских, задействованных во время протестов, и возложила ответственность за насильственные эпизоды на учеников.

Заявления о жестокости полиции

Ученики, профсоюзы, правозащитные группы и родители обвиняют полицию в жестоком обращении с участниками протестов. Семья 15-летнего Эвана, который 5 октября в городе Ланс потерял левую руку и несколько пальцев на правой руке после взрыва светошумовой гранаты, начала юридические действия, добиваясь беспристрастного расследования. Адвокат семьи заявил, что подросток отрицает версию полиции, переданную прокуратурой, согласно которой он якобы пытался поднять гранату, а также отрицает участие в протестах в Лансе.

В городе Тур 16-летний ученик потерял зрение во время протеста 30 сентября. Его семья возложила ответственность на полицию, а прокурор Тура сообщил, что сотруднику правоохранительных органов предъявили обвинение в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. По данным МВД, полиция начала внутренние расследования по 36 заявлениям о насилии со стороны правоохранителей, а министр внутренних дел Лоран Нюнес заявил, что во время протестов травмы получили почти 900 полицейских.

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