Макрон обвинил Трампа и иностранных лидеров в распространении фейковых новостей о беспорядках во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал иностранных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, за распространение ложной информации о беспорядках во Франции и использование этих событий в своих предвыборных кампаниях.

По словам французского президента, он не видит признаков иностранного вмешательства непосредственно в сами события, однако после них имели место информационные манипуляции со стороны других стран.

«На мой взгляд, в произошедших событиях нет видимого иностранного вмешательства. Зато после них имело место иностранное манипулирование информацией, которое вызвало неприемлемые и нелепые комментарии со стороны многих, в том числе иностранных лидеров», — сказал Макрон.

Он обратил внимание на распространение изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, а также на утверждения о том, что Францию якобы заполонили «орды мигрантов и исламистов». Французский лидер назвал такие заявления «полной ложью».

Когда журналисты уточнили, имеет ли он в виду Дональда Трампа, Макрон ответил: «Среди прочих. В такие моменты видно, кто любит Францию, а кто её не любит».

На прямой вопрос, означают ли его слова, что Трамп не любит Францию, президент Франции ответил: «Приходится это констатировать».

Макрон также обвинил иностранных политиков в использовании событий во Франции для достижения собственных предвыборных целей.

«Когда я вижу лидеров, которые находятся в предвыборной кампании — в этом регионе или по ту сторону Атлантики — и которые порой из-за собственной доверчивости подхватывают то, что создано искусственным интеллектом, или распространяют то, во что определенные круги хотят заставить поверить, они ведут кампанию за наш счет», — заявил президент Франции.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал иностранных лидеров проявлять сдержанность, уважение и солидарность, а также не использовать события во Франции для собственных избирательных кампаний.

В посте в социальной сети X он также предложил помощь Министерства иностранных дел Франции, чтобы соответствующие страны могли избежать распространения ложной информации.

Таким образом, французские власти выступили против использования изображений, созданных искусственным интеллектом, и непроверенных утверждений о событиях в стране в политических целях за рубежом.

Об этом Макрон заявил во время общения с журналистами в Дохе, столице Катара.

Во Франции военных привлекут к охране общественного порядка вместе с полицией во время протестов, запланированных на субботу. Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что развертывание сил будет масштабным после беспорядков и мародерства, которые 17 октября охватили Париж, Марсель, Лион и другие города.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал заявления иностранных лидеров, которые связывали беспорядки во французских городах с иммиграцией. Во время поездки в Катар он назвал такие комментарии «неприемлемыми и глупыми».

Читай нас в