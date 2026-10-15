В Малайзии школы будут закрывать в районах, где Индекс загрязнения воздуха (API) превысит 200 пунктов. При показателе API от 100 пунктов будут приостанавливать мероприятия на открытом воздухе.

Новые правила для школ

Министр образования Малайзии Фадлина Сидек 14 октября сообщила, что новый порог должен привести инструкции ведомства в соответствие с Национальным планом действий по борьбе со смогом. По прежним правилам школы закрывали, если API превышал 180 пунктов или оставался выше 150 в течение трех дней подряд.

Как сообщает Channel NewsAsia, министерство поддержало позицию Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, согласно которой меры реагирования на смог должны основываться на национальном плане.

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Решения по текущим показателям

По словам Сидек, решения о работе школ будут приниматься на основе текущих значений API и рекомендаций Министерства здравоохранения. Она отметила, что показатели могут быстро меняться, поэтому закрытие школ за несколько дней без учета таких изменений может привести к потере учебного времени, если качество воздуха улучшится.

Министр также признала обеспокоенность родителей здоровьем детей, в частности тех, кто имеет проблемы со здоровьем или более чувствителен к загрязнению воздуха. Родители могут оставить ребенка дома во время смога, но должны сообщить об этом администрации школы. Ранее Сидек заявляла, что о закрытии школ следует объявлять как можно раньше, чтобы родители успели подготовиться.

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