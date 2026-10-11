Малопольское воеводское управление сократило фонд премий из-за роста расходов после изменения правил определения трудового стажа. Новые нормы также ограничили возможности учреждения нанимать сотрудников и повышать зарплаты, сообщает Interia со ссылкой на Rzeczpospolita.

Какие периоды засчитываются в стаж

Для работников государственного сектора Польши новые правила вступили в силу 1 января 2026 года, а с 1 мая распространились и на частный сектор. В стаж начали засчитывать периоды, которые ранее не учитывались, в частности ведение предпринимательской деятельности и работу по договору поручения.

От продолжительности стажа зависят отдельные трудовые права: право на 26 дней ежегодного отпуска, отпуск по уходу за ребенком, размер надбавки за стаж и юбилейное вознаграждение. Работники могут только в электронной форме подать через eZUS заявление на получение справки о страховании для зачета соответствующих периодов. На это отведено 24 месяца со дня вступления в силу новых правил.

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Ориентировочные расходы учреждений

По данным Rzeczpospolita, в отдельных случаях дополнительные расходы составляют от нескольких до нескольких десятков тысяч злотых на одного работника. Для учреждений с большим числом сотрудников совокупные расходы могут исчисляться миллионами злотых.

Ориентировочная стоимость изменений для Мазовецкого воеводского управления составляет около 1,75 млн злотых, для Малопольского воеводского управления — 1,4 млн злотых. Правительство не предусмотрело дополнительного финансирования для компенсации этих расходов. Пресс-секретарь малопольского воеводы Максимилиан Косовский заявил, что нехватка дополнительных средств в бюджете оплаты труда на 2026 год привела к сокращению фонда премий и ограничению найма и повышения зарплат.

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