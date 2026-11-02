В Ватикане 39-летняя американская медиаменеджер мексиканского происхождения Мария Монтсеррат Альварадо на этой неделе возглавит ведомство коммуникаций Святого Престола. Она станет первой светской женщиной во главе ватиканского «министерства» и первой неитальянкой на этой должности, сообщает CBS News.

Альварадо, которая также использует имя Монсе, будет руководить структурой, контролирующей телевизионные, радиовещательные, печатные и цифровые информационные платформы Ватикана, а также пресс-службу. О ее назначении объявили в июне. В интервью EWTN News Альварадо сказала, что это стало для нее неожиданностью.

Смена руководства

Альварадо сменит на должности 70-летнего Паоло Руффини, которого папа Франциск назначил в 2018 году. Руффини стал первым светским мужчиной во главе дикастерии — так в Ватикане называют ведомства, приравненные к министерствам.

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Историк и основательница ватиканского журнала Women Church World Лучетта Скараффия заявила AFP, что Альварадо выбрали за ее профессиональные навыки и качества. По мнению Скараффии, первая неитальянка на этой должности будет придерживаться более международного подхода.

Опыт в медиа и защите прав

Альварадо родилась в Мексике, в детстве переехала в США и выросла в Майами. Позже она училась в Вашингтоне. В течение 14 лет она работала в Becket Fund for Religious Liberty — некоммерческой юридической организации, защищающей свободу вероисповедания.

С 2023 года Альварадо была президентом и операционным директором EWTN News — новостного подразделения крупнейшей католической телевизионной сети США. Там она руководила международными платформами, создававшими контент на семи языках для телевидения, печатных изданий, радио, цифровых медиа и социальных сетей.

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