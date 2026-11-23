Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не стала называть Владимира Путина военным преступником, заявив, что подобные обвинения не способствуют завершению войны.

Во время интервью India Global Review политика спросили, считает ли она российского диктатора военным преступником. Ле Пен уклонилась от прямого ответа, назвав такие заявления бессмысленными и несовместимыми со стремлением к миру.

«Такие обобщающие заявления на самом деле бессмысленны и противоречат стремлению к миру», — сказала она.

В то же время Ле Пен признала, что Россия начала войну, а Украина стала её жертвой. Она считает, что взаимные обвинения не помогут достичь мирного урегулирования, и предложила провести во Франции международную конференцию по вопросу прекращения войны.

Политик также заявила о готовности Франции продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, поддерживать подготовку украинских военных и поставлять военную технику. Однако, по её словам, из-за финансовых трудностей Париж не может сохранить прежние объёмы поддержки.

Источник: India Global Review.

Марин Ле Пен во время обеда в Париже, Франция, ответила на вопросы послов восьми государств, граничащих с метропольной Францией, о своих планах в отношении страны и Евросоюза.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен 25 октября официально начала предвыборную кампанию, пообещав восстановить порядок и доверие в стране. Депутат от партии «Национальное объединение», согласно приведенным данным, лидирует в президентской гонке со значительным отрывом.

Лидер фракции «Национальное объединение» в Национальной Ассамблее Франции Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в Европейский Союз может усилить конкуренцию для французских фермеров. По её словам, французское сельское хозяйство также может получать меньшую долю средств из Общей аграрной политики ЕС.



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